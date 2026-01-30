El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 30 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Entre las 04:00 y las 10:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones, aunque estas serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas.
Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo inestables. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.
A partir de las 11:00 horas, se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes, y aunque la intensidad de las precipitaciones disminuirá, la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias acumuladas podrían ser más significativas en este periodo, alcanzando hasta 4 mm.
Hacia el final de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 11 grados . La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente denso y húmedo. Las rachas de viento continuarán, alcanzando hasta 73 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras.
En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de condiciones meteorológicas adversas, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y ventoso. Se recomienda precaución al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana