El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se complique. Entre las 03:00 y las 06:00, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100%, con lluvias que podrían ser escasas pero constantes. Las cantidades de precipitación previstas son de aproximadamente 0.1 a 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias torrenciales, sí habrá un ambiente húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 75 km/h en las horas más intensas de la tormenta, especialmente entre las 18:00 y las 21:00. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 70% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la probabilidad de tormenta sea del 95%. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas mínimas se establecerán en torno a los 10 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Cambados se prevé un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para estar preparado y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.