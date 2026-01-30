El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del suroeste con ráfagas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente durante las tormentas. Los conductores y peatones deben tener precaución, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente. La tarde será especialmente propensa a tormentas, por lo que se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:45, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 8 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.