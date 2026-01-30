El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Bueu se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 04:00, las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 100% en intervalos específicos. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 mm en total. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 75% y el 95% en diferentes periodos del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas de viento del suroeste que oscilarán entre los 14 y 32 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

En cuanto a la temperatura, se espera que descienda ligeramente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 9 grados hacia la noche. Esto, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el cielo permanezca cubierto y las lluvias sean más frecuentes.

Los habitantes de Bueu deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de interrupciones en actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas no mejorarán significativamente hasta que se acerque la noche. La jornada promete ser un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.