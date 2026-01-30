El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas estables en torno a los 11 grados. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, la situación comenzará a cambiar. Las probabilidades de precipitación son del 100% en los periodos de 1 a 7 horas y de 7 a 13 horas, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.5 a 1 milímetro durante las primeras horas, aumentando a 2 milímetros en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas entre las 9 y las 10 de la mañana, y nuevamente por la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia las 6 de la tarde. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 70% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, aumentando a un 95% entre las 1 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones en la región.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría afectar la comodidad de los habitantes. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.