El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total, siendo más intensas en la mañana y disminuyendo hacia la tarde. Las rachas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 25 y 68 km/h, predominando del suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, lo que podría causar interrupciones en el tráfico y en actividades cotidianas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como un día de mal tiempo, con lluvias, tormentas y vientos fuertes, lo que invita a los residentes a mantenerse informados y a tomar las precauciones necesarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.