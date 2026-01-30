El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados en las horas de la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 73% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución al desplazarse. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, alcanzando su máxima intensidad entre las 11:00 y las 12:00, lo que podría provocar la caída de ramas o la acumulación de agua en algunas áreas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad en los intervalos de la tarde y la noche. Esto sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.