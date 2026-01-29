El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque la cantidad de precipitación esperada no será excesiva, con acumulaciones que podrían rondar los 0.9 mm en la mañana.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 17:00 y las 18:00 horas. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.