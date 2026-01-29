El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 00:00 y las 07:00 horas. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 80%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, por lo que se aconseja tener precaución al realizar actividades al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre los 19 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento significativo entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución en la conducción. El día finalizará con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a los 13 grados hacia la noche, con el ocaso previsto para las 18:45 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.