El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde.

El viento soplará desde el sureste y el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en los momentos más intensos. Durante la mañana, se prevé que la velocidad del viento sea de aproximadamente 11 km/h, aumentando a medida que el día avanza, especialmente en la tarde, donde se espera que las rachas sean más fuertes, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 70% de posibilidad de tormentas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea salir durante esas horas.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la precipitación alcance su pico con 9 mm acumulados. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene que salir.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.