El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 7 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 11 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de cielo permanezcan mayormente cubiertas, con intervalos de lluvia ligera. Las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas de la tarde, especialmente entre el periodo de 14:00 a 18:00, cuando se prevé un incremento en la actividad de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 km/h en la mañana y 34 km/h en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia moderada. La combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones inestables, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de 8 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:42, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.