El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 1.1 mm en total, con un pico notable de 3 mm en el periodo de las 09:00 a las 10:00. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y una ligera incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el cielo esté muy nuboso. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los vigueses deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.