El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 95% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas variaciones. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en áreas más expuestas. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 70% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse condiciones más inestables a medida que se acerque la noche.

La precipitación acumulada a lo largo del día se estima en alrededor de 1.6 mm, con los momentos más propensos a la lluvia entre las 9:00 y las 13:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Valga se preparen para condiciones húmedas y frías, especialmente si planean actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 18:43, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se acentuará con la llegada de la noche. En resumen, se aconseja a la población que se vista adecuadamente para el frío y la lluvia, y que tome precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.