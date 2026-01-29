El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.5 mm en la siguiente franja horaria.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en torno al 80-90% en la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 13 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 21:00.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias se intensifiquen, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Las condiciones nubosas y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.