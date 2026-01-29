El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que alcancen hasta 2 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h, especialmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los residentes de Tomiño se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de lluvias y el viento.

La probabilidad de tormentas es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 75% de probabilidad de que se produzcan. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas variaciones en la intensidad de la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades bajo techo, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en horas de mayor probabilidad de tormenta. En resumen, el tiempo en Tomiño hoy será fresco, húmedo y mayormente lluvioso, con un ambiente que podría resultar incómodo para quienes no estén preparados.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.