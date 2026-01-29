El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Las precipitaciones serán más notables en la mañana, con un total acumulado de aproximadamente 6 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 69 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 40% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene alta durante todo el día, alcanzando el 100% en intervalos específicos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la niebla y las lluvias, mejorando ligeramente a medida que avanza el día, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La puesta de sol se anticipa para las 18:44, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.