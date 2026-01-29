El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, siendo más intensas en las horas de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 8 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se esperan entre las 18:00 y las 19:00, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 85% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Silleda deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:42, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Silleda que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.