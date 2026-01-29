El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 85% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en la mañana y 0.9 mm en la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 12 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto generará una sensación de frío mayor al que indican los termómetros.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría provocar un aumento en la sensación de inclemencia.
A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. La combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones si planean salir.
La salida del sol está programada para las 08:51, mientras que el ocaso será a las 18:45, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. En resumen, se aconseja a todos que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y viento fuerte, y que se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026