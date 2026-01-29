El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 19:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.9 mm en el periodo siguiente.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 17:00 y las 18:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero también se anticipan momentos de tormenta, con una probabilidad de tormenta del 50% en las primeras horas y un aumento significativo hasta el 90% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, habrá momentos de mayor intensidad que podrían afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.
Es importante que los residentes de Salvaterra de Miño se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las medidas necesarias para protegerse de las inclemencias del tiempo. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se aconseja llevar ropa adecuada y estar atentos a posibles alertas de tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
