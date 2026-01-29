El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que se mantendrá a lo largo del día. La precipitación comenzará a ser notable, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y potencialmente incómodo.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con fuerza a lo largo del día.

El viento será un factor importante a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y causar molestias, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que favorecerá la persistencia de las lluvias y la sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante estas horas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta como uno de lluvia constante, con temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para protegerse de la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.