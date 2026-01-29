El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Durante las primeras horas, se espera una temperatura de 12°C, que se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 15°C en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la mañana. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 28 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se encuentra en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco debido a la combinación de temperaturas moderadas y viento fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.