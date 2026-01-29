El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las condiciones de nubosidad, generará una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 69 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 18 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Durante este periodo, la probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 85% en la tarde y un 95% en la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos de Redondela deben tomar precauciones al desplazarse, dado que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.