El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 11 y 13 grados. Las precipitaciones comenzarán a hacerse más notorias, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que caigan alrededor de 4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento se intensifique, con velocidades que podrían llegar a los 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 15 grados, pero con la llegada de las nubes y la lluvia, la sensación térmica podría ser inferior. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia intensa en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán mucho. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.