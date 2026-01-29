El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 78% al final de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.5 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde, especialmente entre las 18:00 y 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 75%. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos nubosos que permitirán breves momentos de claridad, aunque en general, el cielo permanecerá cubierto.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 70 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 33 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a unos 10 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.