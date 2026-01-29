El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que afectarán la región a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de 1:00 a 19:00. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan intervalos de mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , comenzando con un ambiente fresco a primera hora, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00. A medida que avance el día, las temperaturas tenderán a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más aguda, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y posiblemente incómodo. Esto puede afectar a personas con problemas respiratorios o alergias, por lo que se aconseja tomar precauciones.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero también hay un 45% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 1:00 a 7:00, lo que podría intensificar las precipitaciones en momentos puntuales. La situación meteorológica sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa o llevar un paraguas si se planea salir. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.