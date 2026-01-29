El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan pequeñas precipitaciones.
A medida que avance la mañana, se prevé que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente en el periodo comprendido entre las 9:00 y las 13:00 horas, donde se estima una probabilidad de precipitación del 100%. Las lluvias acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total de hasta 3 mm en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja debido a la humedad y el viento.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento se intensifique, con rachas que podrían superar los 56 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. La probabilidad de tormenta es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 85% de probabilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia.
A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 10 grados, mientras que la humedad seguirá siendo elevada. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más elevadas y rurales de Ponte Caldelas.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las precipitaciones disminuirán, la posibilidad de lluvias escasas persistirá. Las temperaturas nocturnas rondarán los 9 grados, y el viento seguirá soplando con fuerza, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En resumen, se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026