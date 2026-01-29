El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 10 grados y que alcanzará un máximo de 14 grados durante la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 88% al amanecer y manteniéndose cerca del 100% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los intervalos de tiempo entre la 1:00 y las 7:00, así como entre las 7:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm, siendo más intensa en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en las zonas más expuestas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 30% durante la mañana, aumentando a un 90% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 10 grados y máximas que no superarán los 14 grados, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Poio deben prepararse para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.