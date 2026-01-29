El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana y manteniéndose cerca del 100% en las horas posteriores, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 11 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 62 km/h en las horas de la tarde, provenientes principalmente del oeste y suroeste. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la niebla que se espera en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 4 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles y caminos de la localidad. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas rurales donde el agua puede acumularse.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es significativa, alcanzando hasta un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque la niebla podría persistir en algunas áreas. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.