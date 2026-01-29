El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que oscilarán entre 0.2 y 0.8 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia estará presente, no se anticipan tormentas severas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, mientras que el mediodía podría ofrecer un leve respiro con temperaturas que alcanzarán los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas, y es recomendable tener precaución al desplazarse.

La visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma que se anticipan en varios periodos del día, especialmente en las primeras horas. Esto podría afectar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones adicionales.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de bruma. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se anticipan eventos climáticos extremos, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.