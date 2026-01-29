El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayoría de los momentos, aunque se prevén intervalos de mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las primeras horas. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos intermitentes. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% en el periodo de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda conducir con precaución. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:46, las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, O Rosal experimentará un día de clima invernal, con lluvias, temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.