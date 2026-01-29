El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10°C y los 16°C, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avanza el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 14°C, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves en la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 100%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Se aconseja a los residentes de O Porriño que tomen precauciones, especialmente aquellos que padecen de problemas respiratorios, ya que la combinación de humedad y frío puede agravar estas condiciones.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente en la tarde, con un 95% de probabilidad de que se produzcan tormentas en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también vientos más intensos y posibles descargas eléctricas.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.