El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 85% en las primeras horas, disminuyendo a un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.4 mm, con picos de hasta 0.9 mm en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser más intenso. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes planeen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser impredecibles.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas nubes altas. La probabilidad de tormenta es del 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento fuerte podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes vestirse adecuadamente y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.