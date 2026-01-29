El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo de las 09:00 a las 10:00.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 13 grados, que se mantendrá constante durante la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 15 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 09:00 y las 10:00. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30-40 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y precipitaciones más fuertes.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:46, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La jornada concluirá con temperaturas que rondarán los 12 grados y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.