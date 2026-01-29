El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que la acumulación total de precipitación alcance hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 93% al 100% durante la mayor parte del día. Esto generará un ambiente bastante frío y húmedo, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 22 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es importante tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que el viento podría ser un factor a considerar al salir.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 90% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar alerta y evitar actividades al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté preparada para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.