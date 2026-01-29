El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con un leve aumento a 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las áreas más expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 5 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparado para intervalos de lluvia, especialmente en las horas de la tarde, donde la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando hasta un 90% en el periodo de la tarde-noche. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:44, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada.

En resumen, hoy en Moraña se vivirá un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.