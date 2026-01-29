El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento hasta los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En total, se prevé una precipitación acumulada de aproximadamente 3 mm durante el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la racha máxima de viento alcance los 59 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a oeste, lo que podría influir en la temperatura y en la distribución de las nubes.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de tormentas, especialmente en los periodos de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 80%. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento más fuertes, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a los 10 grados, y la humedad se mantendrá alta, alrededor del 90%. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias se irán disipando gradualmente, aunque se espera que persista la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.