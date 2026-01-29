El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.9 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará a primera hora de la mañana, mientras que el pico de calor se alcanzará en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, con un 85% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que generen un ambiente inestable. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm en total, lo que, aunque no es significativo, puede causar algunas molestias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia ligera, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.