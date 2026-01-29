El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la precipitación acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales de la tarde, alcanzando los 14 grados a partir de las 14:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo por encima del 80%.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la velocidad del viento alcance los 30 km/h.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente la precipitación. La lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm en total durante el día, con un pico de 1 mm esperado entre las 19:00 y las 21:00.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable del sur-suroeste. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.