El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque hay una alta probabilidad de lluvia, esta será escasa y no generará grandes inconvenientes. Sin embargo, es importante que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad en las horas de la mañana, aumentando a un 90% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, la actividad eléctrica podría ser más intensa en las horas posteriores al mediodía, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas y una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, lo que podría afectar las actividades al aire libre. En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.