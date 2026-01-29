El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas centrales del día, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 80% a lo largo de la jornada, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque las tormentas no se prevén como intensas, es posible que se produzcan chubascos más significativos, especialmente en la franja horaria de 17:00 a 19:00, donde se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Marín experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al conducir debido a las posibles ráfagas de viento y la humedad en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.