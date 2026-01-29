El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados . La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando valores de entre 3 y 11 grados, lo que puede hacer que se sienta un poco más frío de lo que realmente es.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas variaciones. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 8 grados, mientras que por la tarde podrían alcanzar hasta los 11 grados. Sin embargo, la nubosidad persistente y la posibilidad de lluvia ligera pueden hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles más bajos, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En total, se prevé una precipitación acumulada de alrededor de 2 mm a lo largo del día, con las lluvias más intensas esperadas en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también aumenta significativamente, alcanzando un 85% en el periodo de 13:00 a 19:00.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el sur y el oeste con velocidades que oscilarán entre los 23 y 43 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 72 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la comodidad al aire libre. Es recomendable que los residentes de Lalín tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que se vista adecuadamente para el frío y la lluvia, y que esté atenta a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es mayor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.