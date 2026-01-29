El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitaciones que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también contribuirá a la posibilidad de lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 95% durante la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a momentos de sol, aunque estos serán escasos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen las debidas precauciones.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que consideren llevar ropa adecuada para mantenerse secos y cómodos. La puesta de sol se espera para las 18:45, momento en el que las condiciones podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.