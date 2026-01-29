El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.3 mm en la siguiente franja horaria.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Las temperaturas nocturnas caerán ligeramente, rondando los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el malestar.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 18:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta se eleva al 85%. Las condiciones meteorológicas sugieren que los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a quienes deban salir que lo hagan con precaución y con la vestimenta adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.