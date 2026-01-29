El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 3 mm, siendo más notoria en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con un leve descenso hacia la tarde. A primera hora, se registrarán 12 grados, aumentando a 15 grados hacia el mediodía, y descendiendo nuevamente a 12 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y rondando el 85% durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y ajusten su velocidad a las condiciones climáticas.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.