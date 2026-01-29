El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica será ligeramente más baja, con valores que rondarán entre los 4 y 11 grados, lo que sugiere que la humedad y el viento podrían hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 69 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste y suroeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Se recomienda a los residentes que se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en forma de tormentas breves, lo que podría generar momentos de mayor inestabilidad en el tiempo.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad hacia la tarde, aunque las lluvias podrían persistir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En resumen, Forcarei experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y el frío.

