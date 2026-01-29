El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría provocar que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será notable, con un 95% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se espera que sean de carácter ligero. En total, se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia, lo que no debería causar problemas significativos, pero sí es suficiente para que los transeúntes tomen precauciones.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de tormentas aisladas. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría debido a la combinación de viento y humedad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas rondarán los 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable, con la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.