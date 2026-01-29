El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en la madrugada y 0.1 mm en la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que el máximo se alcanzará alrededor del mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento variarán, siendo más intensas en la tarde, lo que podría ocasionar algunas molestias al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas es considerable, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con acumulaciones que no deberían ser significativas. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 10 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que permanezcan informados sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.