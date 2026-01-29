El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 85% en las primeras horas. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 12 y 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 68 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos que pueden dar paso a momentos de mayor nubosidad, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando hasta un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm, pero es importante estar preparado para posibles chubascos. La probabilidad de tormenta también se incrementa en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente inestable. A medida que se acerque la noche, la actividad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de inestabilidad climática, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones cambiantes.

