El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, las temperaturas tenderán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y húmeda. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para el tiempo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las ráfagas de viento pueden ser especialmente fuertes, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se prevén acumulaciones de precipitación que podrían llegar a los 3 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede causar charcos y resbalones en las calles. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar precauciones al conducir o caminar por la vía pública.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas que no superarán los 11 grados y un viento notablemente fuerte. Se recomienda estar preparado para las lluvias y las posibles tormentas, así como para las ráfagas de viento que podrían complicar la movilidad en la zona.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.