El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

La precipitación acumulada se espera que sea de aproximadamente 0.5 mm en la mañana, aumentando a 4 mm en la tarde, lo que indica un incremento en la intensidad de las lluvias. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas experimenten lluvias significativas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 22 km/h en la mañana y aumentando a 28 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Las nubes cubrirán el cielo, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar paso a tormentas aisladas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se eleva al 90%.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan inestables, con la posibilidad de que se produzcan tormentas breves. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para posibles interrupciones en sus actividades diarias. En resumen, el día se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una atmósfera húmeda que caracterizará la jornada en Cangas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.